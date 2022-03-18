За январь-февраль 2022 года производство молока в республике составило 168,7 тысячи тонн, что на 2 миллиона 863 тысячи тонн, или на 1,7 процента, больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, увеличено производство молока во всех областях республики, кроме Баткенской области. Снижение производства молока наблюдается в Баткенской области в Баткенском районе из-за уменьшения поголовья КРС.

Наибольший темп роста производства молока наблюдается в хозяйствах Иссык-Кульской области - 102,5 процента, Джалал-Абадской - 102,4 процента и Чуйской области – 102,6 процента.