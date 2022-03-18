В Джети-Огузском районе открылся новый ЦОН

Министр цифрового развития Кыргызской Республики Талантбек Иманов принял участие в церемонии открытия центра обслуживания населения в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ЦОН Джети-Огузского района работает с 2017 года, но площадь помещения составляла 67 кв.м. Помимо этого органы ЗАГС и паспортизации находились в двух разных зданиях, а касса – в третьем, что создавало много неудобств для граждан. Поэтому МЦР совместно с госадминистрацией Джети-Огузского района был реализован план работ по переформатированию действующего ЦОН в современный формат. В ЦОН Джети-Огузского района были проведены работы по пристройке и капитальному ремонту здания. На сегодняшний день площадь ЦОН составляет 214 кв.м.

В своей речи глава МЦР Талантбек Иманов подчеркнул роль современных информационных технологий, которые позволяют вывести на новый качественный уровень предоставление государственных услуг, сократить сроки обслуживания населения, обеспечить комфортные условия для граждан и частично устранить прямые контакты населения с чиновниками, что существенно влияет на снижение уровня коррупции.

"В новом ЦОН предоставляются все государственные услуги в рамках компетенции МЦР – ЗАГС, паспортизация и регистрация населения, а также регистрационный учет по месту жительства, приобретение гражданства КР по упрощенному порядку, выдача облачной электронной цифровой подписи и многие другие услуги. Также в центре находятся справочно-информационная стойка, касса, нотариус, фотосалон, комната матери и ребёнка, зона обслуживания и удобная зона ожидания. ЦОН отвечает всем требованиям современности и оснащено современным оборудованием и автоматизированными информационными системами. В новом здании установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Талантбек Иманов