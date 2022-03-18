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Amazon купил голливудскую киностудию MGM

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- Анастасия Карелина
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Интернет-ретейлер Amazon завершил сделку по приобретению одной из старейших киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Об этом пишет интернет-журнал о бизнесе "Секрет фирмы".

Данная покупка, по данным Bloomberg, обошлась компании в 8,45 миллиарда долларов.

Amazon уже владеет собственной студией тв-программ и стриминговым сервисом. После поглощения MGM сервис Amazon Prime Video получит богатейшую библиотеку фильмов, телевизионных шоу и сериалов. Студия выпустила картины про Джеймса Бонда, а также фильмы "Унесенные ветром", "Молчание ягнят", "Космическая одиссея 2001", "Великолепная семерка" и другие. Всего на счету MGM больше 4000 кинокартин и свыше 17 000 сериалов. В том числе почти две сотни фильмов, получивших премию "Оскар".

Студия MGM была основана в 1924 году. Ее символ – рычащий лев.


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URL: https://www.vb.kg/415675
Теги:
Интернет, кино, США, в мире
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