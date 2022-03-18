Погода
$ 93.00 - 96.00
€ 115.00 - 118.00

Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае

186  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На материковой части Китая в четверг зарегистрирован 2 461 новый случай заражения COVID-19 в острой форме, из них внутри страны выявлены 2 388, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс.

Внутри страны обнаружены еще 1 226 бессимптомных случаев заболевания. В Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно.

Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемые властями жесткие меры, в том числе локдауны. Сутками ранее, по данным Госкомздрава, внутри страны было зарегистрировано 1 226 случаев заражения в острой форме и 1 206 бессимптомных.

Всего с начала пандемии на материковой части Китая выявлено 126 324 инфицированных COVID-19 и 4 636 случаев смерти от связанных с COVID-19 заболеваний.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415677
Теги:
Китай, COVID-19, COVID, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  