Кыргызстан пережил четыре волны коронавирусной инфекции

Кыргызстан 18 марта 2020 года официально зарегистрировал первые случаи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает штаб КР по COVID-19

Что Кыргызстан пережили за два года?

Четыре волны коронавирусной инфекции:

1) первая волна июнь - август 2020 года;

2) вторая волна октябрь - декабрь 2020 года;

3) третья волна июнь – июль 2021 года;

4) четвертая волна январь – февраль 2022 года.

За два года Министерство здравоохранения КР сменило шесть протоколов по лечению коронавирусной инфекции.

Умерли больше 100 медицинских работников Кыргызстана.

В марте 2021 года началась масштабная кампания по вакцинации.

В мире:

-11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

- произошла мутация вируса и выявлено 5 штаммов;

-на сегодняшний день признаны 10 вакцин против COVID-19;

-утверждены сертификаты/паспорта о вакцинации COVID-19;

-больше 60% населения мира получили вакцину;

-практически восстановлены все авиасообщения по миру;

-сняты ограничения в большинстве странах.

По последним данным, на 18 марта 2022 года в мире от коронавируса:

всего умерло - 6 064 926 чел.;

всего зарегистрированных случаев - 465 700 653;

всего вакцинировано - 10 755 408 149.