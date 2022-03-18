Кыргызстан пережил четыре волны коронавирусной инфекции

Кыргызстан 18 марта 2020 года официально зарегистрировал первые случаи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает штаб КР по COVID-19
Что Кыргызстан пережили за два года?
Четыре волны коронавирусной инфекции:
1) первая волна июнь - август 2020 года;
2) вторая волна октябрь - декабрь 2020 года;
3) третья волна июнь – июль 2021 года;
4) четвертая волна январь – февраль 2022 года.
За два года Министерство здравоохранения КР сменило шесть протоколов по лечению коронавирусной инфекции.
Умерли больше 100 медицинских работников Кыргызстана.
В марте 2021 года началась масштабная кампания по вакцинации.
В мире:
-11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции.
- произошла мутация вируса и выявлено 5 штаммов;
-на сегодняшний день признаны 10 вакцин против COVID-19;
-утверждены сертификаты/паспорта о вакцинации COVID-19;
-больше 60% населения мира получили вакцину;
-практически восстановлены все авиасообщения по миру;
-сняты ограничения в большинстве странах.
По последним данным, на 18 марта 2022 года в мире от коронавируса:
всего умерло - 6 064 926 чел.;
всего зарегистрированных случаев - 465 700 653;
всего вакцинировано - 10 755 408 149.