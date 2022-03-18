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В Кыргызстане уровень бедности составляет 25,3 процента

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев провел выездное заседание парламентской фракции "Ынтымак". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр во время встречи сказал: "В данное время уровень бедности составляет 25,3 процента, это более 1,6 миллиона кыргызстанцев, что очень много. Если в 2012 году уровень бедности был 38 процентов, в 2017-м довели до 20 процентов, сегодня, как последствие пандемии, мы получили такую цифру. Эта черта измеряется 1648 сомами на человека. За чертой крайней бедности в стране находится свыше 59 тысяч человек, или 0,9 процента от общего количества населения", - информировал министр.

Было сказано, что государство оказывает значительную социальную поддержку людям в трудной жизненной ситуации через выплату различных социальных пособий и компенсаций.

"Ошибочно считать, что мы выдаем только пособие по малообеспеченности "үй-бүлөгө көмөк". В общем объеме выплат оно составляет всего 3 миллиарда сомов в год. Тогда как есть пособия, которые в годовом измерении обходятся в 7 миллиардов сомов.

Сразу отмечу, что "үй-бүлөгө көмөк" – пособие для детей, которые проживают в семьях, находящихся во временной трудной жизненной ситуации. То есть доход на одного члена семьи не выше 1000 сомов в месяц. Пособие назначается не на всю жизнь, а на год. Мы надеемся, что за год семья преодолеет трудности. Поэтому количество получателей постоянно меняется. На сегодняшний день пособие выплачивается 110 тысячам семей, в которых проживает 364 тысячи детей", - разъяснил Кудайберген Базарбаев.


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URL: https://www.vb.kg/415682
Теги:
Министерство социального развития, Кыргызстан, экономика
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