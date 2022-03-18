Отмена масочного режима может привести к росту распространения инфекции?

Как сказал директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава Султан Абдыкадыров, в стране идет стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.

Такая картина и в других странах мира. У нашего населения, как отмечают эпидемиологи, достаточно высокий иммунный статус за счет того, что многие уже переболели в легкой или бессимптомной форме. У них выработались антитела, включился клеточный иммунитет.

Означает ли это конец коронавируса? На этот вопрос ни наши, ни международные эксперты не могут дать однозначного ответа. Заболеваемость имеет волнообразное течение: постоянно наблюдается то спад, то подъем. И так происходит не только в КР, а во всем мире. Поэтому говорить об окончательном истреблении вируса еще рано. Как считает Султан Абдыкадыров, они ожидают рост.

"Пандемия продолжается уже третий год, и мы наблюдаем подъем где–то в начале - середине мая. Такие риски мы имеем и в этом году", - сказал он.

До недавнего времени многие ученые и медики выступали с оптимистичными прогнозами относительно завершения пандемии коронавируса. Некоторые из них предполагали, что, как только омикрон завершит "кругосветное путешествие", пандемия закончится. По их мнению, это может произойти уже в нынешнем году. Однако далеко не все столь позитивно настроены. Российские и кыргызские врачи–инфекционисты считают, что пандемия завершится не ранее чем через 2–3 года. Именно столько времени понадобится человечеству для того, чтобы сформировался полноценный иммунитет.

Другие эксперты считают, что избавиться от COVID–19 навсегда вообще невозможно, поэтому в итоге этот вирус врачи будут лечить точно так же, как грипп. Коронавирусная инфекция станет похожей на сезонный грипп, от которого в мире уже есть лекарства, и наверняка появится несколько эффективных препаратов. И ковид будет протекать спокойно, особо не вмешиваясь в наш привычный ритм жизни.

Сейчас же люди устали от строгих правил. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, постоянное мытье рук и отказ от массовых мероприятий постепенно отходит на задний план. Все меньше людей поступают таким образом. Но это, по мнению врачей, может привести к росту распространения инфекции, более тяжелому состоянию во время болезни и к очередным требованиям соблюдения масочного режима и вакцинации.

От вакцин уж точно никто не советует отказываться. Кстати, Генсек ООН напомнил, что около 3 миллиардов человек в мире не вакцинированы от коронавируса. Да и в нашей стране получили вакцину меньше людей, чем требуется для выработки коллективного иммунитета.

"Сегодня в стране есть разные вакцины, они доступны. А вакцинация, как известно, помогает снизить распространение коронавирусной инфекции. Тем более что сейчас ситуация для вакцинации очень благоприятная, так как отмечается низкая циркуляция вируса, низкая заболеваемость", - отметил Султан Абдыкадыров.

Большинство экспертов считают, что COVID–19 останется с нами навсегда, мы лишь приспособимся к новой реальности. Что мы уже делаем. "Нам действительно стоит перестроить свое сознание и подумать о том, как жить с вирусом, а не как избавиться от него навсегда, - считает доктор Тимоти Брюер, профессор эпидемиологии из Калифорнийского университета Лос–Анджелеса. - Потому нам важно свести к минимуму влияние вируса на здоровье, экономику и общество, признав наличие инфекции во многих областях нашей жизни".

А коль так, то придется все–таки продолжать соблюдать требуемые меры безопасности, чтобы снизить риски распространения и заболевания.