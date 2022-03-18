ГКНБ КР просит Адахана Мадумарова не комментировать проверку дипломов

ГКНБ КР продолжает работу по проверке подлинности дипломов о высшем образовании государственных и муниципальных служащих всех уровней, по итогам которых следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения в соответствии законодательством по каждому выявленному факту. Об этом сообщает пресс-служба национальной безопасности.

По ее данным, наблюдаются попытки со стороны отдельных гражданских активистов и депутатов ЖК КР, в частности Адахана Мадумарова придать указанной работе ГКНБ негативную окраску.

Предварительный анализ наработанных материалов показывает, что нарушения по данной проблематике можно квалифицировать по следующим группам:

1.Лица, получившие дипломы о высшем образовании в нарушение законодательства КР, выраженное в невыполнении требований государственного образовательного стандарта (отсутствие связи с ВУЗом, фактическое пребывание за рубежом, не посещение зачетов и экзаменов и др.). В качестве примера можно привести ситуацию вокруг обучения бывшего депутата ЖК КР от партии "Бутун Кыргызстан" О.Нарматовой в Жалал-Абадском государственном университете, которая в период экзаменационных сессий длительное время пребывала за рубежом.

2.Лица, предоставившие для поступления в ВУЗы поддельные документы о начальном образовании (аттестаты о среднем образовании, академические справки и др.). В качестве примера можно привести ситуацию вокруг незаконного поступления на основании поддельных документов, кандидатом в депутаты ЖК КР от партии "Бутун Кыргызстан" Кыянбеком Сатыбалдиевым в Жалал-Абадский университет экономики и предпринимательства.

3. Лица, использовавшие поддельные дипломы о высшем образовании для трудоустройства, а также в целях получения на основании этого второго высшего образования по ускоренной программе и т.д. В частности можно отметить факт подделки и использования поддельного диплома кандидатом в депутаты ЖК КР от партии "Бутун Кыргызстан" Токсобаевым Жолдошбеком Осмонбековичем.

Фактам причастности к изготовлению поддельных документов об образовании соответствующих работников учебных заведений, также будут даны правовые оценки в соответствии законодательством.

В этой связи, утверждения об избирательности подхода к проверкам не соответствуют действительности и свидетельствуют о попытках создать негативный фон вокруг действии органов национальной безопасности и желании придать подобным материалам политическую окраску, увести фигурантов от ответсвенности.

ГКНБ уверен в том, что общественность в страны состоянии дать объективную оценку мягко говоря "печальным последствием деятельности" обладателей поддельных дипломов, мнения которых из-за реальной не компетентности и отсутствия получивших знаний подвергает опасности общества страну во всех сферах их нахождения.

ГКНБ КР просит воздержаться от каких-либо комментариев относительно проводимой проверки дипломов, до ее окончания и официального объявления итогов.