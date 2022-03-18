Погода
$ 93.00 - 96.00
€ 115.00 - 118.00

ГКНБ КР просит Адахана Мадумарова не комментировать проверку дипломов

173  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР продолжает работу по проверке подлинности дипломов о высшем образовании государственных и муниципальных служащих всех уровней, по итогам которых следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения в соответствии законодательством по каждому выявленному факту. Об этом сообщает пресс-служба национальной безопасности.

По ее данным, наблюдаются попытки со стороны отдельных гражданских активистов и депутатов ЖК КР, в частности Адахана Мадумарова придать указанной работе ГКНБ негативную окраску.

Предварительный анализ наработанных материалов показывает, что нарушения по данной проблематике можно квалифицировать по следующим группам:

1.Лица, получившие дипломы о высшем образовании в нарушение законодательства КР, выраженное в невыполнении требований государственного образовательного стандарта (отсутствие связи с ВУЗом, фактическое пребывание за рубежом, не посещение зачетов и экзаменов и др.). В качестве примера можно привести ситуацию вокруг обучения бывшего депутата ЖК КР от партии "Бутун Кыргызстан" О.Нарматовой в Жалал-Абадском государственном университете, которая в период экзаменационных сессий длительное время пребывала за рубежом.

2.Лица, предоставившие для поступления в ВУЗы поддельные документы о начальном образовании (аттестаты о среднем образовании, академические справки и др.). В качестве примера можно привести ситуацию вокруг незаконного поступления на основании поддельных документов, кандидатом в депутаты ЖК КР от партии "Бутун Кыргызстан" Кыянбеком Сатыбалдиевым в Жалал-Абадский университет экономики и предпринимательства.

3. Лица, использовавшие поддельные дипломы о высшем образовании для трудоустройства, а также в целях получения на основании этого второго высшего образования по ускоренной программе и т.д. В частности можно отметить факт подделки и использования поддельного диплома кандидатом в депутаты ЖК КР от партии "Бутун Кыргызстан" Токсобаевым Жолдошбеком Осмонбековичем.

Фактам причастности к изготовлению поддельных документов об образовании соответствующих работников учебных заведений, также будут даны правовые оценки в соответствии законодательством.

В этой связи, утверждения об избирательности подхода к проверкам не соответствуют действительности и свидетельствуют о попытках создать негативный фон вокруг действии органов национальной безопасности и желании придать подобным материалам политическую окраску, увести фигурантов от ответсвенности.

ГКНБ уверен в том, что общественность в страны состоянии дать объективную оценку мягко говоря "печальным последствием деятельности" обладателей поддельных дипломов, мнения которых из-за реальной не компетентности и отсутствия получивших знаний подвергает опасности общества страну во всех сферах их нахождения.

ГКНБ КР просит воздержаться от каких-либо комментариев относительно проводимой проверки дипломов, до ее окончания и официального объявления итогов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415687
Теги:
ГКНБ, проверки, поддельный диплом
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  