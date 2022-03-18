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В Бишкеке состоялось мероприятие "Красота – искусство в вышивке" (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в инновационном центре Кыргызпатента состоялось мероприятие "Красота – искусство в вышивке", посвященное празднованию Нооруза и развитию культуры обычаев и традиции кыргызского народа. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Мероприятие открыла директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева и выразила уверенность, что кыргызская культура, ремесла, искусство, ценности, традиции внесут весомый вклад в развитие инноваций и станут неотъемлемой частью жизни народа.

В рамках мероприятия были представлены разнообразные вышивки, мастер-классы по традиционной национальной вышивке, показ мод кыргызских национальных костюмов, а также выставка вышитых изделий.


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URL: https://www.vb.kg/415692
Теги:
искусство, Нооруз, Бишкек
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