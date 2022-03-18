Самое время отказаться от сахара

В связи с ажиотажем вокруг сахара в Кыргызстане РЦУЗиМК напоминает: его чрезмерное употребление вредит здоровью.

Избыток сахара не только вреден для зубов, но и повышает опасность нездорового набора веса и ожирения, чреватого тяжелыми хроническими проблемами для здоровья. Чрезмерное потребление сахара может привести к развитию диабета второго типа, болезням сердца и сосудов. Избыток глюкозы приводит к апатии и усталости. Продукты с высоким содержанием сахарозы быстро утоляют голод, но так же быстро его и вызывают.

Норма свободного сахара (как сахарозы, так и фруктозы) – менее 50 грамм в сутки или 10 полных чайных ложек, но лучше ограничить до 25 грамм – это 5 чайных ложек или стакан фруктового сока.

Учитывать нужно не только сахар, который вы кладете в напитки или еду, но и "скрытые" сахара, содержащиеся в технологически обработанных продуктах питания. Так, в одной банке газированного напитка может содержаться до 10 чайных ложек добавленного сахара! Стоит помнить, что простых вредных сахаров также много в хлебе, рисе, макаронах и даже в кетчупе.

Как снизить потребление сахара?

Ограничьте потребление конфет и сахаросодержащих напитков: газированных напитков, фруктовых соков и сокосодержащих напитков, жидких и сухих концентратов, воды с вкусовыми добавками, "энергетиков" и спортивных напитков, готовых чаев и кофейных напитков, а также ароматизированных молочных напитков.

Между приемами пищи утоляйте голод здоровыми и свежими продуктами, а не продуктами заводского изготовления. Не давайте сахаросодержащих напитков детям. Следует исключить сахар из прикорма для детей младше 2 лет и ограничивать их потребление после этого возраста.