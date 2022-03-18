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Взрослые обезьяны играют и дурачатся, чтобы избежать конфликтов

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- Анастасия Карелина
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Взрослые обезьяны-ревуны играют друг с другом и дурачатся, чтобы снизить напряженность и избежать конфликтов. Чем дольше они ищут фрукты, расходуя очень много энергии, тем чаще резвятся. Об этом пишет EurekAlert.

К таким выводам пришла группа ученых из Бразилии, Испании и Британии в ходе наблюдения за семью группами обезьян-ревунов двух подвидов в тропических лесах Мексики и Коста-Рики.

Обезьяны-ревуны ведут малоактивный образ жизни из-за того, что питаются низкокалорийными листьями. Игра для них – это энергозатратное занятие: им приходится висеть на хвосте, подавать звуковые сигналы, корчить рожицы.

Взрослые обезьяны дольше играют со сверстниками, чем с детенышами. При этом самки проводят больше времени за этим занятием, чем самцы.

Биологи-эволюционисты считают, что такой тип социального взаимодействия помогает приматам регулировать отношения внутри группы и избегать ссор.

"Несмотря на наше собственное восприятие игры, она не всегда является чем-то легкомысленным. Мы считаем, что игра выполняет важную функцию в обществе обезьян-ревунов, снижая напряженность при возникновении конкуренции за ограниченные ресурсы", - подытожил соавтор исследования Джейкоб Данн.


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URL: https://www.vb.kg/415698
Теги:
наука, животные, в мире
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