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В Джалал-Абаде был проведен рейд "Попрашайка", где выявлено 37 человек

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня сотрудники Джалал-Абадского ГОВД провели рейд под названием "Попрошайка". Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

В рамках проверки выявлено 37 граждан, попрошайничавших на улицах, мостах и в подземных переходах города, создавая пробки и неудобства горожанам. Среди них 7 несовершеннолетних.

"Их доставили в Джалал-Абадский ГОВД и взяли отпечатки пальцев. В ходе проверки стало известно, что большинство из них прибыли из разных районов Ошской области. В ходе рейда были проведены разъяснительные работы, и они отправлены по домам. Аналогичная работа будет продолжена," – говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/415699
Теги:
Джалал-Абадская область, рейд
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