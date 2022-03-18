"Замирбек Базарбеков к резолюции "Бутун Кыргызстан" не имеет отношения"

В Верховном суде прокомментировали редакции vb.kg ситуацию, связанную с резолюцией партии "Бутун Кыргызстан" о защите прав человека и якобы с участием в принятии этого документа председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова.

"Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков принимал участие в самом круглом столе, на котором участники обсудили состояния свободы слова и защиты прав человека в республике. На этом мероприятии председатель отметил, что будут приняты меры по озвученным проблемам, в частности, говорилось о фактах не предоставления аудио- и видеозаписи судебных заседаний, сроков содержания под стражей и определения меры пресечения. Также было сообщено о том, что Верховным судом будут сделаны выводы по поднятым на мероприятии вопросам.

К сожалению, 16 марта этого года по выступлению одного из парламентариев на пленарном заседании у слушателей, возможно, сложилось неверное впечатление, что председатель Верховного суда принимал участие в принятии резолюции круглого стола.

В этой связи отмечаем, что глава ВС КР Замирбек Базарбеков принимал участие только в начале круглого стола, где высказал мнение относительно того, что Верховный суд готов к конструктивной критике, но в принятии резолюции не участвовал и с какой-либо информацией или докладом не выступал", - пояснили в ВС КР.