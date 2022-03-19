В ближайшие 10 лет в Кыргызстане планируется построить около 50 БДР

В ближайшие 10-15 лет в Кыргызстане планируется строительство порядка 50 бассейнов декадного (сезонного) регулирования воды (БДР) и водохранилищ.

Чашу одного из планируемых БДР показали журналистом во время пресс-тура по объектам ирригации Чуйской области. Чаша расположена в верхней зоне Московского района.

Директор Госагентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев рассказал, что строительство БДР планируется профинансировать за счет гранта Китая. Он также рассказал, что в этом году планируется строительство Обводного Чуйского канала в Кеминском районе. Кроме него, будут построены три БДР за счет китайского гранта. И этот, показанный нам будущий БДР "Ак-Суу", один из них.

Его емкость составляет 4,8 миллиона кубов. Он покроет всю потребность населения района.

По словам главы сельского совета Аксай Московского района Алтынбека Курманалиева, на строительство БДР было выделено 35 гектаров земли. Строительство БДР позволит обеспечить местных фермеров поливной водой на более 2 тысячах гектаров, что, безусловно, положительно скажется на развитии сельского хозяйства района.

Для полноценного и дополнительного притока воды в ирригационных канала и арыках также идут работы по восстановлению куста насосных скважин (КНС). Каждый КНС представляет собой две скважины на разной глубине – первая на 110 метров, вторая на 250 метров.

Начальник управления водного хозяйства Панфиловского района Тимур Акматов рассказал, что в этом году на участке поставили трансформатор, восстанавливают линию электропередачи, начали очищать скважины и поставили насосы. По его словам, в этом году планируется восстановить все 12 скважин.

Также журналистам был показан межхозяйственный канал "Токбай", который был построен в 1972 году по заказу колхоза "Путь к коммунизму". Его подвешенная площадь 285 гектаров, из них: земли Кызыл-Туйского айыл окмоту – 147 гектаров, земли Кун-туйского айыл окмоту – 98 гектаров, прочие садоводческие и приусадебные участки – 40 гектаров.

Протяженность канала – 6,3 километра. Канал выполнен из железобетонных лотков ЛР – 60. Пропускная способность в начале – 500 литров в секунду, в конце канала – 350 литров в секунду.

Межхозяйственный канал "Токбай" системы реки Ала-Арча подключен и берет начало от МК "Туш-Кировский" и проходит в западном направлении до села Токбай, пересекая земли Кун-Туйского айыльного окмоту и дачные участки по склону предгорной зоны.

Проходя через эти участки, канал ежегодно претерпевает разрушения от паводковых и селевых вод, а также от рук недобросовестных пользователей. Кроме того, железобетонные изделия ЛР-60 длиной 8 метров устарели, часто разрушаются. В результате пропускная способность в конце канала снизилась до 180-200 литров в секунду.

В 2019 году из республиканского бюджета на капитальный ремонт канала "Токбай" было выделено 4,4 миллиона сомов и отремонтировано 800 метров канала. В 2020 году профинансировали 1,2 миллиона сомов, отремонтировано 240 метров канала.

В 2022 году по плану капитального ремонта предусмотрено отремонтировать канал на сумму 9 миллионов сомов. Планируется забетонировать 435 метров канала и установить железобетонные лотки ЛР-80 на протяжении 1200 метров. После проведения капитального ремонта "Токбай" повысится водообеспеченность орошаемых земель на площади около 800 гектаров.