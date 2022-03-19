Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович

Алымкадыр Бейшеналиев родился в 1960 году в селе Кызыл-Суу Кеминского района Чуйской области.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики.

Образование:

1983 год – окончил Кыргызский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело".

Трудовая деятельность:

1985 год – клиническая ординатура КГМИ.

1988 год – аспирантура КГМИ.

1989 год – защитил кандидатскую диссертацию на тему "Клинико-иммунологические аспекты язвенной болезни двенадцатиперстной кишки".

1989-1995 годы – ассистент кафедры факультетской хирургии КГМИ.

1995 год – доцент кафедры факультетской хирургии КГМИ.

2000 год – защитил докторскую диссертацию на тему "Прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений раннего периода в хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки".

2000 год – профессор кафедры факультетской хирургии КГМИ.

2002 год – заведующий кафедрой факультетской хирургии КГМИ.

С 2004 года по настоящее время – заведующий кафедрой пропедевтической хирургии КГМА имени Ахунбаева.

Дополнительная информация:

Алымкадыр Бейшеналиев – автор более 270 научных работ, в том числе 14 монографий, 10 учебно-методических руководств, 9 изобретений, 35 рацпредложений.

Под руководством Бейшеналиева защищены 13 кандидатских и одна докторская диссертации.

Бейшеналиев – отличник здравоохранения, лауреат академической премии имени Исы Ахунбаева. Награжден за меценатскую и благотворительную деятельность знаком "Ак журок" ("Доброе сердце") МБФ "Айколдук" ("Великодушие").

За 37 лет практической хирургической деятельности прооперировал более 20 тысяч больных.