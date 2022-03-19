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В столице проходят тренинги по индексу регионального управления

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерством экономики и коммерции совместно с германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках локализации целей устойчивого развития в регионах организовано проведение тренингов по индексу регионального управления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным тренинги проводятся с 18 по 25 марта 2022 года с участием представителей аппаратов полномочных представителей президента Кыргызстана в областях, местных государственных администраций, мэрий городов.

Целью семинара является предоставление индекса регионального управления, набора показателей индекса регионального управления, и рекомендации по продвижению ЦУР и в регионах.

Цели устойчивого развития имеют тесную взаимосвязь с работой по улучшению условий жизни в регионах. Индекс регионального управления разработан для локализации и мониторинга ЦУР и позволяет измерить степень достижения, оценить изменения, к которым привели принятые меры по развитию регионов.

Индекс позволяет измерить эффективность работы на местах. Если показатель "Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут по улице в своем районе" улучшается, это означает, что люди уже не боятся ходить в темное время суток, потому что на улицах появилось освещение, или другие улучшения. А это результаты работы региональных и местных органов власти.

На всех этапах процесса реализации ЦУР необходимо участие всех сторон, заинтересованных в развитии регионов.


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URL: https://www.vb.kg/415706
Теги:
безопасность, Кыргызстан
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