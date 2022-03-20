В Оше коммунальных работников поздравили с профессиональным праздником

В мэрии города Ош состоялось награждение сотрудников коммунальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее данным в церемонии награждения приняли участие мэр южной столицы Алмаз Мамбетов, депутат городского кенеша Мирбек Маматов, руководители и сотрудники коммунальных служб, представители отделения профсоюзов.

По словам градоначальника, работники коммунальной сферы – одни из самых нужных в настоящее время.

"Результаты развития многих сфер жизни города – это итог работы коммунальных работников. Ни для кого не секрет, что город Ош считается одним из самых чистых городов в республике. Развитие системы общественного транспорта, озеленение, очистка и благоустройство города, совершенствование системы теплоснабжения – в этом и во многом другом есть ваша заслуга. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником", - отметил Алмаз Мамбетов.

В рамках мероприятия, отличившиеся сотрудники получили почетные грамоты и денежные премии от мэрии города Ош.

Также коммунальных работников наградил Ошский городской кенеш, представители профсоюзов.

Отметим, что День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечается в Кыргызстане ежегодно в третье воскресенье марта.