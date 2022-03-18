Эксперт: До конца месяца стоимость доллара вряд ли превысит 105 сомов

Вчера в Кыргызстане впервые с 9 марта стоимость доллара упала ниже отметки 100 сомов. И, как считает эксперт Денис Бердаков, до конца месяца не стоит ждать резкого скачка стоимости американской валюты.

"По моим оценкам, до конца марта доллар останется в коридоре 90-105 сомов за единицу. Как его стоимость будет меняться курс потом, напрямую зависит от того, что будет происходить с российским рублем. Курс рубля в свою очередь зависит от того, как будут развиваться события на Украине, будут ли вводиться какие-то дополнительные ограничения, санкции в отношении России", - говорит Бердаков.

Он отмечает, что несмотря на то, что в ближайшей перспективе не стоит ждать резкого удорожания доллара, скажем до 120 сомов за единицу, осенью может произойти что угодно.

"Сейчас Национальный банк смог насытить отечественный валютный рынок долларами, однако эта денежная масса вымоется за неделю-две. После этого курс снова может начать расти. Чтобы сгладить валютные колебания Нацбанк за короткое время продал какое-то гигантское количество американской валюты (с начала марта Нацбанк провел две интервенции по продаже долларов на сумму 48 миллионов долларов - авт.). Еще месяц регулятор, возможно, выдержит в таком ритме, но больше уже, скорее всего, не сможет", - уверен эксперт.