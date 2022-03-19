Первая жена избила вторую. Дело рассматривает Сузакский РОВД

Наговоры друг на друга, обвинения во лжи и драка между супругами – для 30-летнего Кумарбека жизнь с двумя женами сложилась несладко. Избиение второй жены со стороны первой - стало последней каплей. Теперь мужчине придется выбирать, либо он живет с одной, либо остается один.

Кумарбек (имена героев в материале изменены) женился на 19-летней Айнуре и сказал ей, что развелся с первой. Но уже через месяц вернул 21-летнюю Акшоолу (первую жену), с которой у них двое детей, в джалал-абадскую квартиру. Айнура жила вместе с родителями в селе. Женщины с первых дней невзлюбили друг друга.

В тот день, когда Акшоола напала на Айнуру, невольными соучастниками избиения стали Кумарбек и его мама. В попытке отобрать у Айнуры телефон, они нанесли ей несколько ударов. Таким образом они пытались помешать женщине позвонить своей матери и рассказать обо всем.

Кумарбеку инкриминировали "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" - Кодекса о проступках. В связи с декриминализацией проступка, теперь ему инкриминируют "Семейное насилие" - Кодекса о правонарушениях. Дело прекратили и передали участковым Сузакского РОВД.

Как сообщают в общественном фонде "Справедливость", адвокат Элдорбек Бакиров, защищающий интересы Айнуры, категорически не согласен с таким решением. По его мнению, даже с учетом декриминализации проступка следователь должен был оставить статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (наложение штрафа в размере 200 расчетных показателей либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 40 часов), а не менять его на "Семейное насилие" (привлечение к общественным работам на 40 часов либо применение ареста от трех до семи суток), так как диспозиция этой статьи не соответствует содеянному. Кроме того, в избиении кроме Кумарбека участвовали его мать, а главным зачинщиком выступила Акшоола, действиям которых следователь и вовсе не дал никакой юридической оценки.

"Нанесла удары в живот, чтобы у меня случился выкидыш (женщина была на 18 неделе беременности), исцарапала руки. Когда нас разнимали, бросила телефон, целясь в мой живот. Угрожала мне выкидышем", - написала о действиях Акшоолы в своем заявлении Айнура.

При этом адвокат отмечает, что следователь должен был передать материалы дела участковым в день вступления в силу новых кодексов, а он продержал их у себя целых 27 дней. Участковые до сих пор не предприняли никаких мер.

Айнура записала произошедшее на диктофон мобильного телефона. Однако следователь даже не прослушал эту аудиозапись и не приобщил к материалам досудебного производства.

Сузакский районный суд постановление следователя о прекращении дела и его передачи участковым признал законным. Однако Джалал-Абадский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, отменил решение Сузакского райсуда, признав постановление следователя о прекращении досудебного производства незаконным и необоснованным. Для устранения допущенных нарушений материалы дела передали в следственный отдел Сузакского РОВД.