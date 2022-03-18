Эдиль Байсалов обсудил вопросы здравоохранения с миссией Всемирного банка

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с главой офиса Всемирного банка в Кыргызской Республике Навидом Накви. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области здравоохранения.

Эдиль Байсалов отметил важность продолжения эффективного сотрудничества со Всемирным банком и выразил признательность за оказанную поддержку республике во время пандемии COVID-19.

Он подчеркнул готовность к дальнейшей реализации намеченных программ и проектов.

Глава офиса Всемирного банка Навид Накви отметил приверженность продолжению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес и являющихся приоритетными для страны.

Стороны обсудили вопросы укрепления системы обязательного медицинского страхования, значительного повышения качества предоставления медицинских услуг, расширения охвата населения медицинским обслуживанием, регулирования цен на лекарства, темпов вакцинации.

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку участия делегации Кыргызской Республики в весенних совещаниях Всемирного банка.