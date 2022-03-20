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В Кыргызстане увеличился миграционный поток из стран СНГ

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чуйской области прошли рейдовые мероприятия "Нелегал". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В течение трех дней сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области был проведен комплекс профилактических и рейдовых мероприятие "Нелегал". Цель данных мероприятий - реализация миграционного законодательства Кыргызской Республики.

С момента вступления в силу новых законодательных актов и в связи с увеличением миграционного потока из стран СНГ, обусловленного ужесточением мер контроля регистрации и выдаче рабочих мест, увеличилось число лиц незаконно пересекающих государственные границы стран содружества. Находясь на территории Кыргызстана, мигранты грубо нарушают "Закон о внешней миграции КР", тем самым нанося ущерб экономике Кыргызстана, избегая выплат по льготным отчислениям и налогам.

В результате проведенных оперативных и профилактических мероприятий сотрудниками СПЭНМ ГУВД Чуйской области был выявлен факт организации незаконной миграции частной компанией. Данный факт зарегистрирован в ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 168 УК КР ("Организация незаконной миграции").

Кроме того сотрудниками СПНЭМ ГУВД Чуйской области в рамках проведенных рейдовых мероприятий было выявлено около 40 нарушений иностранными гражданами закона о внешней миграции и порядка пребывания на территории КР. Составлены 28 протоколов по статье 431 ("Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике или транзитного проезда"), и 11 по статье 430 ("Нарушение лицами, пригласившими в Кыргызскую Республику или принимающими иностранных граждан и лиц без гражданства, установленного порядка их пребывания").

Выписаны штрафы на общую сумму - 185 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/415715
Теги:
миграция, СНГ, Кыргызстан
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