В Кыргызстане началась кампания против харассмента

В социальных сетях при поддержке ПРООН в рамках Совместной инициативы ЕС-ООН "Луч света" началась информационная кампания против домогательств. Инициативу поддержали представители шоу-бизнеса, активисты, журналисты. В рамках медиакампании подготовлены видеоролики о харассменте, а художница Татьяна Зеленская создала серию иллюстраций.

Основная цель кампании - информировать общественность о видах харассмента и рассказать, как защитить себя.

К сожалению, понятие "домогательство" пока не определено законодательством Кыргызстана, как правонарушение. В 2021 году по инициативе женщин-депутатов VI созыва в Жогорку Кенеш был внесен законопроект о защите от домогательств на рабочем месте.

В случае его принятия работодатели будут нести ответственность за обеспечение безопасных условий труда и механизмов обеспечения защиты сотрудниц(ков) от домогательств на рабочем месте.