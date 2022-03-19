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Глава кабмина посетил золоторудные месторождения в Джалал-Абадской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд золоторудных месторождений, расположенных в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Жапаров ознакомился с текущей деятельностью и планах развития закрытого акционерного общества "Фулл Голд Майнинг Компани", осуществляющего разработку месторождения Иштамберди.

По данным компании "Фулл Голд Майнинг Компани", 91 процент работников предприятия – местные жители. Глава кабмина в беседе с руководством компании подчеркнул необходимость повышения заработной платы сотрудникам, улучшения их бытовых условий, а также совершенствования технологических процессов на предприятии.

Акылбек Жапаров посетил также месторождение Терек-Сай, где добычу золота осуществляет ОсОО "Эти Бакыр Терексай".

Глава кабмина ознакомился с деятельностью золотоизвлекательной фабрики, работающей в тестовом режиме, и осмотрел хвостохранилище.

Жапаров подчеркнул важность соблюдения на предприятии технических и экологических норм, а также налаживания коммуникаций с местным населением и проведения разъяснительных работ.


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URL: https://www.vb.kg/415719
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, золото
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