В Оше малоимущим и уязвимым семьям распределяют муку

Вице-мэр Оша Венера Рыскулова ознакомилась с работой по распределению среди малоимущих и уязвимых семей города Ош муки, поступившей из фонда государственных материальных резервов при МЧС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Вице-мэр поручила строго следить за процессом распределения муки среди нуждающихся граждан.

Отметим, что согласно поручению кабинета министров с целью поддержки социально уязвимых и малоимущих слоев населения и оказания им гуманитарной помощи, в Ош поступило 2827 мешков (141 тонна) муки первого сорта. Данная мука распределяется через все муниципальные территориальные управления (МТУ) города по спискам Ошского городского управления труда и социального развития. Комиссии по распределению созданы в каждом МТУ.