Погода
$ 97.25 - 100.25
€ 107.12 - 110.12

В Оше малоимущим и уязвимым семьям распределяют муку

224  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вице-мэр Оша Венера Рыскулова ознакомилась с работой по распределению среди малоимущих и уязвимых семей города Ош муки, поступившей из фонда государственных материальных резервов при МЧС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Вице-мэр поручила строго следить за процессом распределения муки среди нуждающихся граждан.

Отметим, что согласно поручению кабинета министров с целью поддержки социально уязвимых и малоимущих слоев населения и оказания им гуманитарной помощи, в Ош поступило 2827 мешков (141 тонна) муки первого сорта. Данная мука распределяется через все муниципальные территориальные управления (МТУ) города по спискам Ошского городского управления труда и социального развития. Комиссии по распределению созданы в каждом МТУ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415723
Теги:
гуманитарная помощь, Ош, мука
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  