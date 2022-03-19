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Нуждающиеся кыргызстанцы получили инвалидные коляски

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- Анастасия Карелина
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Десять инвалидных колясок получили нуждающиеся кыргызстанцы от Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Акция прошла в рамках сотрудничества между министерством и благотворительным фондом "LDS-Charities". Коляски получили граждане, вошедшие в список министерства. В торжественной церемонии приняла участие заместитель министра Жаныл Алыбаева.

"Подобные мероприятия министерством запланированы и в Оше. Нуждающиеся в инвалидных колясках, живущие в южной столице, получат их уже в ближайшее время", - пояснила Жаныл Алыбаева.

Кроме того, специалисты благотворительного фонда "LDS-Charities" провели трехдневные тренинги для сотрудников Управления соцзащиты Чуйской области и города Бишкек по правильному использованию данного оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/415725
Теги:
инвалиды, Бишкек, Министерство труда
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