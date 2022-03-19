В КР на 19 марта зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 19 марта зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 9,

в Чуйской области – 4,

в Таласской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 1.

За весь период зарегистрировали – 200 802 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 29 человек.

За весь период выздоровели – 196 045 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2978 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 99 человек. На амбулаторном лечении – 95 человек.