Погода
$ 97.25 - 100.25
€ 107.12 - 110.12

Акылбек Жапаров посадил деревья в селе Жийде-Бель

265  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии посадки плодоносящих деревьев в селе Жийде-Бель Жерге-Тальского сельского округа Аксыйского района. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Общая площадь данного плодового сада составляет 200 гектаров. Сейчас деревья высажены на 8 гектарах земли.

Акылбек Жапаров поручил ускорить процесс проведения электричества на территории, где разбит сад, а также создать все необходимые условия для работы скважины и запуска системы капельного орошения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415733
Теги:
Акылбек Жапаров, Джалал-Абадская область, Кабинет министров, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  