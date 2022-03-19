Акылбек Жапаров посадил деревья в селе Жийде-Бель

Председатель кабинета министров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии посадки плодоносящих деревьев в селе Жийде-Бель Жерге-Тальского сельского округа Аксыйского района. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Общая площадь данного плодового сада составляет 200 гектаров. Сейчас деревья высажены на 8 гектарах земли.

Акылбек Жапаров поручил ускорить процесс проведения электричества на территории, где разбит сад, а также создать все необходимые условия для работы скважины и запуска системы капельного орошения.