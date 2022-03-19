Владимир Путин пожелал кыргызстанцам мира и благополучия

Президент России Владимир Путин направил Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"За прошедшее время российско-кыргызские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Развивается содержательный политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах. Москва и Бишкек эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних отношений – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в послании.

Владимир Путин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем кыргызстанцам - мира и благополучия.