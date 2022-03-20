Обеспечивать общественный порядок на Нооруз будут 6 тысяч милиционеров

МВД Кыргызской Республики усиливает меры безопасности в преддверии праздника Нооруз. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности осуществляется ряд дополнительных оперативно-профилактических мероприятий на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министерством внутренних дел и его территориальными подразделениями на местах принимаются организационные и практические меры, направленные на надлежащее обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, охрану важных объектов, предотвращение противоправных действий в период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нооруза.

Издан приказ МВД "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан". В соответствии с данным документом, личный состав органов внутренних дел республики 20 и 21 марта текущего года будет нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

Во всех подразделениях ОВД произведен расчет сил и средств, задействованных в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, безопасности дорожного движения. При дежурных частях УВД-ОВД организовано дежурство усиленных следственно-оперативных групп.

Подразделениями проводятся мероприятия оперативно-профилактического характера, в том числе рейды "Правопорядок".

С личным составом проводят инструктаж по обеспечению безопасности, организации охраны, оперативному реагированию на различные ситуации, строгом соблюдении законности и служебной дисциплины, культурном, вежливом, тактичном и корректном отношении с гражданами.

Охрану общественного порядка в дни проведения праздничных мероприятий по республике будут обеспечивать более 6 тысяч сотрудников милиции.