Погода
$ 97.00 - 99.24
€ 107.50 - 110.87

Обеспечивать общественный порядок на Нооруз будут 6 тысяч милиционеров

64  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД Кыргызской Республики усиливает меры безопасности в преддверии праздника Нооруз. В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности осуществляется ряд дополнительных оперативно-профилактических мероприятий на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министерством внутренних дел и его территориальными подразделениями на местах принимаются организационные и практические меры, направленные на надлежащее обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, охрану важных объектов, предотвращение противоправных действий в период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нооруза.

Издан приказ МВД "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан". В соответствии с данным документом, личный состав органов внутренних дел республики 20 и 21 марта текущего года будет нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

Во всех подразделениях ОВД произведен расчет сил и средств, задействованных в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, безопасности дорожного движения. При дежурных частях УВД-ОВД организовано дежурство усиленных следственно-оперативных групп.

Подразделениями проводятся мероприятия оперативно-профилактического характера, в том числе рейды "Правопорядок".

С личным составом проводят инструктаж по обеспечению безопасности, организации охраны, оперативному реагированию на различные ситуации, строгом соблюдении законности и служебной дисциплины, культурном, вежливом, тактичном и корректном отношении с гражданами.

Охрану общественного порядка в дни проведения праздничных мероприятий по республике будут обеспечивать более 6 тысяч сотрудников милиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415736
Теги:
МВД, Нооруз, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  