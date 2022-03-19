Глава кабмина посетил каскад Камбар-Атинских ГЭС

Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил Камбар-Атинскую ГЭС-1 и ГЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина ознакомился с ходом строительных работ на станциях. В целях ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 Акылбек Жапаров поручил начать строительство поверхностного водосброса.

Кроме того, Жапаров поручил начать подготовительные работы на Камбар-Атинской ГЭС-1. В частности, построить дорогу, которая ведет к электростанции и мост через реку Нарын.

Председатель кабмина подчеркнул важность завершения строительства транспортного тоннеля № 2 в районе Камбар-Атинской ГЭС-2, возведения линий электропередач и строительства жилого поселка для строителей.