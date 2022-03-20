СИН приняла специальные антикоррупционные решения

В Службе исполнения наказаний состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению коррупции в уголовно-исполнительной системе под председательством ее главы – первого заместителя председателя СИН, полковника в/с Кемеля Садыкова.

Были обсуждены вопросы реализации плана по противодействию коррупции и недопущению коррупционных проявлений в УИС на 2022 год.

Также были рассмотрены вопросы дальнейшей деятельности комиссии по выявлению и устранению коренных причин коррупции, и тема конфликта интересов в сфере УИС.

Председатель комиссии поручил проработать механизм расширения практики рассмотрения случаев несоблюдения правил служебной этики сотрудников УИС на заседаниях комиссии по этике, совета офицерского собрания и женского совета.

Для повышения уровня антикоррупционной компетентности работников спецучреждений решено разработать график выездов членов комиссии в учреждения СИН. Там, на местах, будут проводится встречи для разъяснения предусмотренных законодательством мер юридической ответственности за несоблюдение сотрудниками запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по исключению конфликта интересов.