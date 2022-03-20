В КР на 20 марта зарегистрировано всего 7 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 20 марта зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 5,

в Чуйской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 809 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 23 человека.

За весь период выздоровели – 196 068 человек.

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2979 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находится 91 человек. На амбулаторном лечении – 87 человек.