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В Чуйской области проходят рейды "Авторозыск-Костоправ"

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- Анастасия Карелина
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В целях предотвращения и выявления преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, том числе водителей, совершивших автонаезд на пешеходов и скрывающихся от органов внутренних дел, на территории Чуйской области проводятся масштабные рейдовые мероприятия "Авторозыск-Костоправ". Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по Чуйской области.

Инспекторы отдела розыска УОБДД по Чуйской области проверяют все станции технического обслуживания, занимающиеся восстановлением автомашин после ДТП, проводят разъяснительные беседы с владельцами СТО и работниками о необходимости своевременного обращения в органы внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/415754
Теги:
ДТП, рейд, Чуйская область, ГУОБДД
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