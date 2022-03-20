В Чуйской области проходят рейды "Авторозыск-Костоправ"

В целях предотвращения и выявления преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, том числе водителей, совершивших автонаезд на пешеходов и скрывающихся от органов внутренних дел, на территории Чуйской области проводятся масштабные рейдовые мероприятия "Авторозыск-Костоправ". Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по Чуйской области.

Инспекторы отдела розыска УОБДД по Чуйской области проверяют все станции технического обслуживания, занимающиеся восстановлением автомашин после ДТП, проводят разъяснительные беседы с владельцами СТО и работниками о необходимости своевременного обращения в органы внутренних дел.