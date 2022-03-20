Четверть древних наскальных рисунков созданы детьми

Международная группа ученых изучила 180 образцов доисторического наскального искусства возрастом около 20 тысяч лет, и пришла к выводу, что примерно четверть из них создали дети в возрасте до 12 лет. Об этом пишет ScienceDirect.

Исследователи из Кембриджского университета и Испанского университета Кантабрии в своей работе пользовались 3D-моделью ручной живописи в испанских пещерах Эль-Кастильо, Мальтравьесо, Фуэнте-де-Салин, Фуэнте-дель-Трухо и Ла-Гама.

Речь идет в основном про контуры рук, которые древние люди оставляли на стенах пещер. Такие изображения создавались с помощью пигмента, который выдувался через полый тростник или кость на ладонь, прислоненную к поверхности.

В результате этого процесса очертания получались несколько больше, чем сами руки. Ученые сопоставили палеолитические следы в пещерах с размерами рук современных людей и выяснили, что многие изображения недостаточно большие, чтобы принадлежать взрослым или даже подросткам.

"Детских ручек получилось гораздо больше, чем мы ожидали. Похоже, что художественная деятельность не была закрытой и исключительно мужской, как считалось ранее", - говорит одна из авторов исследования Вероника Фернандес-Наваррогикал.

Ученые предположили, что наскальная живопись была своего рода семейным развлечением. Исследователи также считают, что нарисованные отпечатки рук содержат закодированные сигналы.

"Мы хотим выяснить, является ли это кодом, который они знали, и стоит ли его интерпретировать так же, как мы сегодня понимаем знак "стоп", - добавляет Вероника Фернандес-Наваррогикал.