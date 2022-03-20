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Инвестор из России пожаловался на племянника Аскара Салымбекова

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- Асия Канаева
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Инвестор из России Алексей Булаев обратился к президенту Кыргызстана за помощью. Видеообращение к главе государства появилось в соцсетях.

По словам Булаева, свой бизнес в Кыргызстане в сфере вывоза мусора и мусоропереработки он ведет с 2019 года.

"Инвестиции с моей стороны в бизнес составили 800 тысяч долларов. В процессе работы наш партнер с кыргызской стороны похитил 300 тысяч долларов и впоследствии создал аналогичное предприятие с участием группы лиц из членов семьи известного бизнесмена Аскара Салымбекова с целью банкротства нашей компании и последующим завладением нашим имуществом. В связи с тем, что мой партнер из Кыргызстана и связанные с ним лица оказались очень влиятельными людьми, а именно - это племянник Аскара Салымбекова Ырысбек Мааткабылов, его сын и другие, мои заявления в правоохранительные органы не были расследованы на должном уровне", - заявил Булаев.

Бизнесмен просит президента Кыргызстана государства взять его дело под личный контроль и восстановить справедливость.


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URL: https://www.vb.kg/415758
Теги:
бизнес, инвестиции, суд, скандал, Садыр Жапаров, Аскар Салымбеков
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