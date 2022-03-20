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Копию первого комикса Marvel продали на аукционе за 2,4 миллиона долларов

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- Анастасия Карелина
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Копия первого в истории комикса Marvel, известного как "платная копия" Marvel Comics #1, была продана за более чем 2,4 миллиона долларов. Об этом говорится на сайте нью-йоркского аукциона Comic Connect.

"Исторически говоря, Pay Copy (платная копия) - самый важный из существующих комиксов Marvel и, вполне возможно, один из самых важных комиксов всех времен", - пояснил директор аукционного дома Винсент Зурзоло.

Имя покупателя не разглашается, известно только, что комикс приобрел страстный коллекционер комиксов и инвестор.

Первый комикс был выпущен в ноябре 1939 года. В нем были представлены известные ныне персонажи, в том числе Нэмор (Подводник) и Человек-Факел, которые позже появились в "Фантастической четверке". Книга положила начало тому, что стало вселенной комиксов, фильмов, телешоу и видеоигр Marvel.

Хорошо сохранившаяся "платная копия" пользуется особым спросом, потому что на ней есть рукописные заметки издателя, в которых указано, сколько заплатили нескольким писателям и художникам.


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URL: https://www.vb.kg/415763
Теги:
аукцион, США, в мире
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