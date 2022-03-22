Казахстанский школьник создал приложение, которое может спасти от насилия

Ученик 11 класса из Актюбе Аян Кайырбек создал приложение под названием UmaiAsar, которое может спасти от любого насилия. Об этом пишет "Диапазон".

Скачать приложение можно на платформу Андроид. При входе нужно ввести три доверенных номера и разрешить доступ к геолокации. Благодаря этим данным при экстренной ситуации человек может отправить SOS-сообщение с просьбой о помощи близким людям, и они увидят его местоположение.

При разработке приложения школьник обращался в МВД и МЧС, он хотел, чтобы сообщения напрямую отправлялись на "102" или "112". К сожалению, технически пока эта функция недостижима, но при первой же возможности Аян ее добавит.

"Идея создания приложения родилась еще в 2020 году во время карантина. Тогда участились случаи насилия в семьях. Для улучшения мобильного приложения я собирал данные из достоверных источников: Конституции, Уголовного и Административного кодексов. Приложение UmaiAsar помогает обращаться к доверенным лицам в самом начале инцидента или в середине. Так как требуется только нажатие одной кнопки, нет необходимости находиться на линии связи минутами, когда важна каждая секунда", - пояснил юный изобретатель.

В новой программе можно найти также информацию о кризисных центрах Казахстана, законодательно-правовую базу и способы оказания первой медицинской и психологической самопомощи.

Юный гений уже зарегистрировал авторские права. А на Нооруз актюбинский школьник встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На мероприятие приедут дети из разных городов страны, чтобы продемонстрировать свои уникальные проекты.