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В Баткене в честь Нооруза приготовили одну тонну сумолока

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- Наталья Крайнова
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В Баткене сегодня, 21 марта, горожане отметят праздник Нооруз на центральном стадионе города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации.

Сообщается, что баткенцы еще с вечера 20 марта начали приготовления к празднику. Здесь же на стадионе разместили котлы для приготовления одной тонны традиционного блюда праздника Нооруз – сумолока.

Во время приготовления помолились о единстве кыргызского народа, использовали воду из семи областей и двух городов.

В торжественном мероприятии принял участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Кроме того были приглашены сказители, поэты-импровизаторы, известные деятели искусства.

Варка сумолока проходила до рассвета.


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URL: https://www.vb.kg/415768
Теги:
Баткенская область, Министерство культуры и туризма, Нооруз
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