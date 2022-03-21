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Как американские кобвои "окыргызились" за три дня

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- Назгуль Абдыразакова
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Конно-спортивный ипподром в городе Чолпон-Ата встретил зрителей дождливой и пасмурной погодой, но, тем не менее, все сидели в предвкушении интересной и зрелищный национальной игры "Кок- бору". Ведь в этой схватке второй день встречались игроки Кыргызстана и кобвои из США. Древняя игра, напомним, посвящена 30-летию установления дипотношений между США и Кыргызстаном и празднику "Нооруз".

Состав ковбоев состоял из бравых ребят Америки и наших смелых профессиональных кок-борустов команды "Бишкек-Четинди". Как принято у кыргызов всегда перед важными событиями делается "бата". Участники игры, в том числе ковбои, поднесли к лицу открытые ладони, совершили ритуал и началась игра.

С первых минут игроки задали жару. Если в первой игре верх одержали кыргызстанцы, то вторая игра завершилась победой ковбоев со счетом 8:6. Победители были награждены ценными призами. Лэдд Хауэлл был признан лучшим игроком соревнования.

После игры на пресс-конференции журналисты задали гостям свои вопросы. По словам организаторов, ковбои в 2018 году принимали участие во Всемирных играх кочевников, которые проходили в Кыргызстане. Они должны были принять участие в турнире Кубка президента в 2021 году, но в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу не смогли приехать в нашу страну. Также ковбоев тренировал профессиональный игрок по кок-бору, капитан команды "Бишкек-Четинди" Русланбек уулу Нургазы. По словам тренера, несмотря на сжатые сроки тренировок они справились с поставленной задачей. Всем импонировало характер и воспитанность американских мужчин.

"Эта игра, которая состоит из крови, пота, слез игроков и конечно лошади играют большую роль в этом соревновании. Животные тоже мучаются и устают. Также тренировка – важная часть игры, от тренеров зависит очень многое. Хотелось бы, чтобы другие иностранцы увидели, как тренируют лошадей для игры кок-бору в Кыргызстане. Нам тоже хотелось бы также заниматься с конями. Мы могли бы провести культурный обмен по игре", - сказал один из ковбоев.

На вопрос vb.kg гостю из США Уилу Гранту, который работает у себя на родине журналистом, хотел ли бы он написать материал или книгу про кок-бору, Уил ответил, что любить писать живые статьи, где он сам становится свидетелем и участником событий и что у него есть в планах написать книгу про Среднюю Азию, в том числе, про нашу национальную игру "кок-бору".

Биография ковбоев:

Ник Уиллерт- профессиональный боец смешанных боевых искусств, обладатель черного пояса 1-й степени по бразильскому джиу-джитсу. Участник Всемирных игр кочевников 2018 года.

Уил Грант –журналист, который пишет о земле и людях Запада США. Участник Всемирных игр кочевников 2018 года.

Лэдд Хауэлл- работает в компании по производству добавок для лошадей и участвует в профессиональных соревнованиях по родео. Участник Всемирных игр кочевников 2018 года.

Скотт Циммерман-член сборной США по кок-бору 2016 года и капитан команды 2018 года, участник Всемирных играх кочевников, является директором федерации кочевых видов спорта США.


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URL: https://www.vb.kg/415769
Теги:
кок-бору, Нооруз, США, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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