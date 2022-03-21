Во Франции прошли акции протеста против расизма и полицейского произвола

"Расизм - это вирус, остановите его". Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в субботу в Париже против расовой дискриминации и насилия со стороны полиции. Собравшись на площади Шатле демонстранты двинулись в сторону площади Сталинград под двумя транспарантами с надписями "Остановить государственные преступления" и "Откуда бы мы ни пришли, где бы мы ни родились, наша страна называется Солидарность".

Протестующие откликнулись на призыв движения "Сети взаимопомощи "Правда и справедливость" и "Кампании против расизма и солидарности", объединяющей различные организации, в том числе "Аттак", "Право на жилье", Национальное движение учащихся старших классов и такие профсоюзы, как "БСС" или "Солидарность", отмечает AFP.

Сибель Давид, секретарь профсоюза "Солидарность", заявила, что участники акций протеста требуют от властей страны легализации незарегистрированных мигрантов. По ее словам, акция приурочена к Всемирному дню борьбы с расизмом, а также проводится против насилия со стороны полиции и направлена на поддержку французских ценностей антирасизма и равных прав для всех тех, кто проживает на территории Франции. По словам организаторов, другие акции прошли в Тулузе, Бордо или Лионе.

Источник: rg.ru