В ходе очередных репрессий против афганских женщин режим талибов в Афганистане приказал студенткам университета Герата не наносить макияж и не носить короткую одежду, сообщают местные СМИ.

Группа также запретила женщинам записывать голоса мужчин-преподавателей, которые являются "не махрамами", то есть людьми, не состоящими с ними в родственных отношениях, сообщает афганское СМИ Payk Media.

Следует отметить, что режим талибов, захвативший Кабул в августе прошлого года, урезал права и свободы женщин. При этом женщины и так в значительной степени лишены возможности работать на производстве из-за экономического кризиса и ограничений.

Ранее на виртуальной встрече, посвященной Афганистану, министры иностранных дел по меньшей мере семнадцати стран мира выразили глубокую озабоченность по поводу нарушений прав человека и ограничений в отношении женщин в Афганистане, сообщает Tolo News. Главы МИД также призвали талибов снять все ограничения, особенно в сфере образования, в отношении афганских женщин.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам афганских женщин Рина Амири также заявила, что талибы должны защищать права женщин, если хотят признания со стороны международного сообщества, сообщает Khaama Press.

Однако талибы обвиняют предыдущее афганское правительство, поддерживаемое международным сообществом, в предоставлении женщинам фиктивных прав и лишении их реальных прав женщин.

Между тем, по данным "Всемирного доклада о счастье", Афганистан второй год подряд является самой несчастливой страной в мире, в то время как Финляндия остается самой счастливой страной в мире.

Всемирный доклад о счастье, публикация Сети решений в области устойчивого развития ООН, каждый год оценивает уровень счастья, опрашивая около 150 стран.

По словам ряда жителей Афганистана, безработица, бедность и экономические проблемы являются основными причинами результатов опроса.

"Мне грустно, потому что, когда я возвращаюсь домой, мне нечего взять с собой, но мои дети просят об этом", - сказал Абдул Рахман, житель Кабула.

"У меня нет мотивации учиться. Работы нет. Когда видишь, как все борются с бедностью, это, конечно, заставляет нас грустить", - сказал Замир, житель Кабула.

"Когда молодежь не может достичь своей мечты, это очень огорчает и ранит нас", - сказал Навид Какар, житель Кабула.

Власти Афганистана комментируют результаты опроса следующим образом:

"Мы отрицаем это. Народ Афганистана может спокойно вздохнуть и быть счастливым. Безопасность обеспечивается на всей территории страны. Сейчас люди возобновляют свои дела", - сказал Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата.