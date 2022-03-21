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Президент Узбекистана поздравил президента КР Жапарова с Ноорузом

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- Наталья Крайнова
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Сегодня, 21 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз. Сообщает пресс-служба президента КР.

"Этот древний праздник, воплощая в себе наши извечные ценности и общую историю, служит дальнейшему укреплению тесных уз дружбы и отношений добрососедства между двумя братскими народами.

Высоко ценю сложившиеся в последние годы между нами дружеские отношения и особо хочу подчеркнуть, что предстоящие наши встречи на высшем уровне будут служить всестороннему расширению многогранного и взаимовыгодного сотрудничества.

Убежден, что наше стратегическое партнерство, основанное на принципах взаимного уважения и поддержки, будет и далее активно развиваться", - говорится в поздравлении президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - мира, благополучия и постоянного прогресса.


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URL: https://www.vb.kg/415780
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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