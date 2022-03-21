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Нурсултан Назарбаев поздравил президента и народ Кыргызстана с Ноорузом

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- Наталья Крайнова
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Сегодня, 21 марта, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил пезидента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики с праздником Нооруз.

"Наурыз - одна из наших древнейших ценностей. Пусть этот праздник наполняет наш народ благодатью и укрепляет братство и дружбу между нашими странами.

Высоко оценивая сложившиеся гармоничные отношения между Казахстаном и Кыргызстаном, основанные на общем духовном наследии, взаимной поддержке, убежден, что динамичное развитие двустороннего стратегического партнерства будет и впредь укрепляться во благо наших народов", - отмечается в поздравлении первого президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и единства.


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URL: https://www.vb.kg/415781
Теги:
Казахстан, Нооруз, Кыргызстан, Нурсултан Назарбаев, Садыр Жапаров
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