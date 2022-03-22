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Татьяна Николаевна: рассада - безотходной таре рада!

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- Светлана Лаптева
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Бишкекчанка Татьяна Николаевна придумала свое безотходное использование тары от тортов и печенья - она превращает их в емкости для выращивания рассады для цветов и помидоров.

Все, кто знает Татьяну Николаевну, знают, что она не умеет унывать - таков характер, и всегда придумывает рецепты выживания, которые полезны в быту.

"Какие бы времена ни были, человек должен остаться человеком. Вот наши родные сюда были выселены во время раскулачивания, и они на голом месте в селе Караван выращивали все, что раньше там и не росло. Так что человеку важно не сидеть сложа руки, а действовать, искать выход. Рассказывают вам, что цена на картошку растет - сажай картошку, на сахар - деревца плодовых, сады выращивай, все, кто живет в Азии - люди всех национальностей, очень трудолюбивые", - рассказывает Татьяна Николаевна.

Она демонстрирует на подоконнике в своей квартире целую коллекцию разнообразной рассады: цветы, помидоры, огурцы и зелень, которая расположилась в пластиковых коробках от тортов.

"Решила эксперимент провести - получится-не получится... Все вышло. Главное - подобрать почву и держать тару на солнце и в тепле. Теперь когда все подрастет - рассажу по огороду, с соседями чем-то поделюсь, они в ответ со мной какой-то другой культурой поделятся. Мне кажется, даже те, кто никогда ничего не высаживал дома, - могут попробовать. Это и времени немного занимает, да и себе радость", - говорит Татьяна Николаевна.


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URL: https://www.vb.kg/415785
Теги:
продовольствие, Бишкек
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