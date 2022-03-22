В Европе и США обнаружен гибрид коронавируса - дельтакрон

В Европе и США обнаружен вариант (гибрид) коронавируса, сочетающий мутации дельты и омикрона, сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID КР со ссылкой на The New York Times.

Генетическая последовательность нового варианта была обнаружена в международной базе данных GISAID в феврале в образце, взятом в январе у пациента во Франции. Затем новый вариант попался в расшифровках вирусных геномов почти полсотни раз (в Дании, Германии, Нидерландах и США). Новый вариант появился не позже января, но нигде не вызвал резкого роста заболеваемости и встречается чрезвычайно редко.

Строение дельтакрона таково, что шиповидный белок, с помощью которого он проникает в клетки, - почти целиком от омикрона, а все остальное - от дельты.

Вероятно, для антител он выглядит так же, как омикрон, поэтому у переболевших и вакцинированных должна остаться защита.

Кроме того, есть основания полагать, что из-за особенностей шиповидного белка новый вариант, подобно омикрону, сравнительно редко вызывает осложнения COVID-19.