Погода
$ 96.75 - 98.25
€ 107.50 - 110.87

В Европе и США обнаружен гибрид коронавируса - дельтакрон

479  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Европе и США обнаружен вариант (гибрид) коронавируса, сочетающий мутации дельты и омикрона, сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID КР со ссылкой на The New York Times.

Генетическая последовательность нового варианта была обнаружена в международной базе данных GISAID в феврале в образце, взятом в январе у пациента во Франции. Затем новый вариант попался в расшифровках вирусных геномов почти полсотни раз (в Дании, Германии, Нидерландах и США). Новый вариант появился не позже января, но нигде не вызвал резкого роста заболеваемости и встречается чрезвычайно редко.

Строение дельтакрона таково, что шиповидный белок, с помощью которого он проникает в клетки, - почти целиком от омикрона, а все остальное - от дельты.

Вероятно, для антител он выглядит так же, как омикрон, поэтому у переболевших и вакцинированных должна остаться защита.

Кроме того, есть основания полагать, что из-за особенностей шиповидного белка новый вариант, подобно омикрону, сравнительно редко вызывает осложнения COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415792
Теги:
здоровье, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  