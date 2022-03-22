В КР на 22 марта зарегистрировано всего 8 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 22 марта зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке – 5,
в Чуйской области – 1,
в Ошской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 200 826 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 11 человек.
За весь период выздоровели – 196 094 человека.
За последние сутки зарегистрирован один летальный случай. Всего за весь период скончались – 2981 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 89 человек. На амбулаторном лечении – 78 человек.