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Мелис Мырзакматов: ЕАЭС должен стать союзом без барьеров

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Экс-мэр Оша и лидер партии "Улуттар Биримдиги" Мелис Мырзакматов дал несколько советов нынешнему руководству Кыргызстана, как наименее болезненно пережить экономическую ситуацию в мире. Своим мнением по этому поводу он поделился в интервью eldik.media.

По его словам, кризис будет усугубляться, значит в рамках ЕАЭС следует принять общую программу развития.

"Потом с этой целью выйти на ШОС и другие континентальные организации. То есть общую региональную экономику придется приспосабливать к санкциям. Как минимум, это упростить процедуры контроля на границах, особенно, в посевной сезон, и сделать упор на поддержку фермеров, аграриев и переработчиков сельхозпродукции. У нас и так высокий порог импорта и поэтому правительству КР следует срочно принять мобилизационную программу импортозамещения. 57% ввозимых зерновых в Кыргызстан приходится на Россию. В 2021 году мы получили от России 220 тысяч тонн зерна, но будет ли такая возможность в этом году", - задался вопросом бывший градоначальник южной столицы Кыргызстана.

Мелис Мырзакматов уверен, что странам ЕАЭС и ЦА следует срочно сесть за стол переговоров и снять проблемы блокировки границ, усилить логистику доставки товаров и упростить паспортно-визовой контроль.

"Правительству КР нужно в срочном порядке взять под полную монополию товары первой необходимости: муку, ГСМ, лекарственные препараты, алкогольную продукцию, табачные изделия, масло, сахар и так далее. Ситуация требует быстрых решений и поэтому нужна максимальная экономическая свобода бизнеса. ЕАЭС должен стать союзом без барьеров, динамичным хабом товаров и услуг без заторов, и тесно сотрудничать с ШОС.

Одним словом, ЕАЭС должен вступить в фазу ускоренного развития. Ведь на ее пороге топчутся такие гиганты, как Индия, Пакистан и Иран – они тоже готовы предоставить свои товары, услуги, коммуникации и транспортные коридоры. Только общими усилиями можно ослабить грядущий глобальный кризис, так как ни одна страна в мире кроме Китая не осилит его в одиночку. На этом фоне Бишкек мог бы стать модератором переговоров и проявить себя тонкий как тонкий дипломат-организатор. Мы маленькая страна и мы должны быть мобильны", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/415808
Теги:
Мелис Мырзакматов, ШОС, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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