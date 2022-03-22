Компания MegaCom выступила партнером празднования Нооруза в Баткене

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выступил партнером празднования Нооруза в городе Баткене, оказав содействие Министерству культуры Кыргызской Республики в организации проведения торжественных мероприятий.

Почетным гостем празднования дня весеннего равноденствия, символизирующего духовное очищение, пробуждение природы и начало новой жизни, стал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В воскресенье, 20 марта, глава государства посетил центральный стадион города Баткена и поучаствовал в приготовлении одной тонны угощения сүмөлөк, который по традиции варят в ночь перед Ноорузом. У костра Садыр Жапаров побеседовал с уважаемыми аксакалами и деятелями культуры, пожелав соотечественникам счастья и процветания, изобилия и мира.

"Именно с рубежей в Баткенской долине начинается наша Родина, где огненным цветом пылает знаменитый "лунный цветок" Айгуль, – отметил в своем выступлении президент Кыргызстана. – В этот день весеннего равноденствия, знаменующего собой победу света над тьмой и пробуждение природы от зимнего сна, давайте дружно пожелаем, чтобы наши самые сокровенные мечты сбылись, а созидательные цели по развитию нашего государства воплотились в жизнь".

Непосредственно на Нооруз Садыр Жапаров также посетил центральный стадион города, где посмотрел финальную схватку по национальной борьбе "кыргыз курош" и ознакомился с аллеей ремесленников. После традиционной дегустации свежеприготовленного угощения сүмөлөк главе государства и зрителям продемонстрировали масштабный театрализованный пролог "Нооруз".

Напомним, что компания MegaCom активно содействует развитию патриотического сознания кыргызстанцев и поддерживает крупные культурные мероприятия страны в целях популяризации уникальных традиций и богатой истории кыргызского народа.

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