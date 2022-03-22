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Медиахолдинг "Пирамида" и НТРК РУз подписали меморандум о сотрудничестве

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Медиахолдинг "Пирамида" и НТРК Узбекистана подписали меморандум об информационном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По ее данным, генеральный директор медиахолдинга "Пирамида" Дооронбек Адаханов посетил национальную государственную телерадиовещательную компанию НТРК Республики Узбекистан и встретился с председателем Алишером Ходжаевым.

"В планах обмен информационным контентом и опытом в телепроизводстве, а также создание совместных телепроектов.

Отметим, что НТРК Республики Узбекистан впервые приняла и готова активно расширять сотрудничество с телеканалом "Пирамида".

НТРК Республики Узбекистан - главный национальный телеканал. Вещательная сеть состоит из 12 телеканалов, 4 радиоканалов и 12 региональных телерадиокомпаний. Вещание ведётся в цифровом и аналоговом формате вещания.

Напомним, медиахолдинг "Пирамида" расширяет сотрудничество с международными телеканалами для развития и укрепления в медиасфере. В наш список сотрудничества входят такие страны, как: Азербайджан, Республика Беларусь, Германия, Казахстан, РФ, Корея, Япония и Иран".


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URL: https://www.vb.kg/415816
Теги:
Узбекистан, телевидение, Кыргызстан
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