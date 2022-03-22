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В аэропорту Оша изъяли контрабандное золото весом около 2 килограммов

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- Назгуль Абдыразакова
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19 марта 2022 года сотрудниками УВД Ошской области совместно с сотрудниками южной таможенной службы за контрабанду золотых украшений задержаны 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа и собрала соответствующие материалы для ознакомления.

По данному факту задержаны граждане Республики Узбекистан: 51-летний М. Л., у которого изъято 500 граммов украшений из белого золота (два браслета, кольцо и колье), 51-летний М. Т., у которого изъято (женское) золотое украшение весом 430 грамм (два кольца, один браслет, одно колье), 27-летний Н., у которого изъяты золотые украшения весом 504 грамма (одно кольцо, два браслета, одно колье), и 23-летняя М., у которой изъято 508 граммов золотых украшений (два кольца, два браслета и колье). Всего изъято 1 кг 972 грамма золотых украшений.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению мест приобретения и пункта назначения изъятых золотых изделий.


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URL: https://www.vb.kg/415818
Теги:
аэропорт, золото, контрабанда, Ош
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